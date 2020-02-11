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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В самарской больнице прооперировали итальянца

11 февраля 2020 10:08
127
В самарской больнице прооперировали итальянца
В последнее время в нашем регионе активно развивается так называемый «медицинский туризм».

В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Ерошевского провели операцию пациенту из Италии, жителю Милана Флавио Фриджерио по устранению птоза (деформация века левого глаза).

В родной стране проблему пациента не могли решить целых 25 лет. Долгое время семья искала больницу, которая бы взялась за сложное лечение. Оказалось, что в Италии подобные операции практически не делают. Волею случая вышли на самарскую больницу, пишет "Другой город".

Отметим, что хирургия птоза тканей — это одна из самых сложных операций. В больнице Ерошевского они проводятся по потребности — в год около двадцати.

«Операция прошла пять дней назад, чувствую себя отлично, ничего не болит, в больнице за мной хорошо ухаживают, доктора очень внимательные», — поделился впечатлениями Флавио Фриджеро.

Стоит отметить, что самарская больница уже более 55 лет оказывает специализированную офтальмологическую помощь не только жителям Самарской области, но и гражданам других регионов, иностранным пациентам.

«Критерием выбора нашей больницы для иностранных пациентов является не только стоимость медицинских услуг, которая за рубежом на порядок выше, но и современный уровень технологий. В 2019 г. врачами нашей больницы была оказана медицинская помощь более чем 800 пациентам из стран дальнего и ближнего зарубежья. Это США, Германия, Сербия, Румыния, Китайская Народная Республика, Вьетнам, Марокко, Ирак, Молдавия, Украина, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и пр.», — рассказал главный врач СОКОБ им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев.

Фото предоставлено пресс-службой СОКОБ им. Т.И. Ерошевского
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Комментарии


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