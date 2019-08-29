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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера

29 августа 2019 09:17
115
В самарской больнице Пирогова успешно прооперировали известного японского бодибилдера
Он часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику.

Профессиональный спортсмен Сакабэ Мотоюки много лет испытывал боли в пояснице. Рекомендации, которые давали врачи в его родной стране, его не устраивали. Решение своей проблемы бодибилдер нашел в самарской больнице, пишет "Волжская коммуна".

Сакабэ Мотоюки живет в Токио, но часто бывает в Москве, и там ему посоветовали обратиться в самарскую клинику. Подобные операции здесь проводятся часто.

В больницу имени Пирогова спортсмен прибыл в прошлую пятницу. А уже в понедельник, 26 августа, ему сделали операцию - транспедикулярную фиксацию позвоночника. Спортсмен был поражен такой оперативностью оказания помощи.

«В Японии много времени уходит на предварительные обследования, - говорит Сакабэ Мотоюки. - А здесь все сделали очень быстро».

Заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Пирогова Сергей Сергеев, который оперировал бодибилдера, пояснил, что у спортсменов, испытывающих большие физические нагрузки, нередко болит спина.

«У пациента были боли в поясничном отделе позвоночника, связанные с нестабильностью одного из сегментов, - рассказал Сергей Сергеев. - Мы предложили провести современную операцию, которые делаются во всем мире. Уникальность ее в том, что она является динамической. То есть мы запротезировали страдающий у пациента сегмент самой современной динамической конструкцией. Эта конструкция берет на себя движение и нагрузку. После операции у Сакабэ не будет болевых ощущений в спине, и он настроен и дальше заниматься бодибилдингом».

Сейчас Сакабэ Мотоюки прекрасно себя чувствует и уже на этой неделе отправится домой в Токио. В целом его реабилитация будет длиться около месяца.

«Боль наконец-то ушла, - говорит спортсмен. - Врачи в больнице работают слаженно и быстро. Да и Самара - отличное место. Обязательно вернусь сюда снова».

Сакабэ Мотоюки — далеко не первый иностранец, который приехал в больницу имени Пирогова на операцию. Доктор Сергеев уже оперировал американца, англичанку, двоих испанцев и болгарина.

«Мы были пионерами по многим позициям в спинальной хирургии, - говорит Сергей Сергеев. - На одном этапе мы даже обошли многие клиники в стране, первыми в России сделали ряд операций. Поэтому нас знают и здесь, и за рубежом».

«Мы были пионерами по многим позициям в спинальной хирургии, - говорит Сергей Сергеев. - На одном этапе мы даже обошли многие клиники в стране, первыми в России сделали ряд операций. Поэтому нас знают и здесь, и за рубежом».

Фото: Екатерина КОНОВАЛОВА

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Комментарии



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