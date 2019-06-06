В минздраве Самарской области наградят победителей первенства «Живи легче»

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7 июня в 13.00 в министерстве здравоохранения Самарской области (Самара, ул. Ленинская, 73, каб. 314) состоится церемония награждения победителей Самарского областного первенства «Живи легче».По инициативе министерства здравоохранения Самарской области и Самарского областного центра медицинской профилактики в Самарской области проводилась интерактивная кампания #ЖивиЛегче. Главной целью кампании было привлечение внимания к проблеме избыточного веса - фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, как основной причины смертности в трудоспособном возрасте, и реализация мероприятий по снижению веса в трудовых коллективах.В первенстве приняли участие более 300 человек из 17 команд (министерств, департаментов, медицинских организаций, коммерческих и некоммерческих трудовых коллективов), 71% участников снизили свой вес, общая потеря веса составила 384 кг.Фото pixabay.com