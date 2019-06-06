Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 6 июня, 13:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/06:
USD 65.12
-0.04
EUR 73.37
-0.05
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В минздраве Самарской области наградят победителей первенства «Живи легче»

6 июня 2019 09:25
116
В минздраве Самарской области наградят победителей первенства «Живи легче»
В первенстве приняли участие более 300 человек из 17 команд.

7 июня в 13.00 в министерстве здравоохранения Самарской области (Самара, ул. Ленинская, 73, каб. 314) состоится церемония награждения победителей Самарского областного первенства «Живи легче».
По инициативе министерства здравоохранения Самарской области и Самарского областного центра медицинской профилактики в Самарской области проводилась интерактивная кампания #ЖивиЛегче. Главной целью кампании было привлечение внимания к проблеме избыточного веса - фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний, как основной причины смертности в трудоспособном возрасте, и реализация мероприятий по снижению веса в трудовых коллективах.

В первенстве приняли участие более 300 человек из 17 команд (министерств, департаментов, медицинских организаций, коммерческих и некоммерческих трудовых коллективов), 71% участников снизили свой вес, общая потеря веса составила 384 кг.

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
6 июня 2019  09:25
В минздраве Самарской области наградят победителей первенства «Живи легче»
В минздраве Самарской области наградят победителей первенства «Живи легче»
В первенстве приняли участие более 300 человек из 17 команд. Здравоохранение
116
5 июня 2019  16:54
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.
Главным врачом Приволжской ЦРБ назначена Мария Дмитриева
Михаил Ратманов представил нового главного врача районной больницы и провел встречу с коллективом учреждения.   Здравоохранение
290
5 июня 2019  10:38
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются. Здравоохранение
221
5 июня 2019  09:43
За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей
За не отремонтированное в срок медицинское оборудование заплатили 113 тысяч рублей
Неустойку вернуть медучреждению помогли судебные приставы.  Здравоохранение
192
4 июня 2019  10:40
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару
Это яблочный сок. Здравоохранение
210
3 июня 2019  18:28
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Шентале открылась детская «Бережливая поликлиника»
В поликлинике появилось отделение профилактики, здесь же размещены кабинеты узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, забора крови. Работает аптечный пункт.   Здравоохранение
335
3 июня 2019  17:34
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.
На Тольяттинской набережной прошло экспресс-тестирование на ВИЧ
Жители Автограда подходили на консультации к эпидемиологам, задавали вопросы о способах передачи инфекции.   Здравоохранение
327
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
324
3 июня 2019  12:44
В Самаре прошел чемпионат области по медицинскому массажу
В Самаре прошел чемпионат области по медицинскому массажу
В чемпионате приняли участие 17 специалистов здравоохранения. Здравоохранение
293
3 июня 2019  11:56
Под Самарой установлен карантин по бешенству
Под Самарой установлен карантин по бешенству
Он будет действовать до 31 июля. Здравоохранение
258
Весь список
Современная медицина
5 июня 2019  17:50
Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
49
13 мая 2019  18:49
Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
 Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться.  Современная медицина
103
18 апреля 2019  10:01
Отбеливание зубов. Процедура от профессионалов
 Здоровые зубы не всегда бывают достаточно белого цвета. Часто их оттенок отличается от идеалов белизны.  Современная медицина
117
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13807
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13897
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Весь список


Видео
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
306
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
324
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
241
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
389
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
687
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
935
Весь список

Фоторепортажи
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
549
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
490
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
627
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
536
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
971
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
907
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2019»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится Пушкинский бал
Елена Лапушкина вручила стипендии за высокие достижения 50 воспитанникам учреждений культуры, образования и спорта
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные