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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом
30 июля 2020
11:36
351
Таким образом, общее количество заболевших составило 6797.
В Самарской области за сутки на 30 июля выявлены еще 36 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1862, вылечились и выписаны 4848 человек.
За сутки еще двое умерли, всего в регионе 87 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 115 человек.
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