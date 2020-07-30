В Самарской области за сутки выявлены еще 36 заболевших коронавирусом

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В Самарской области за сутки на 30 июля выявлены еще 36 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1862, вылечились и выписаны 4848 человек.

За сутки еще двое умерли, всего в регионе 87 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 115 человек.