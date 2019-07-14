В Самарской области уже 14 человек отравились условно-съедобными грибами
14 июля 2019 12:53
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За 6 месяцев 2019 года, по данным токсикологического мониторинга, лечебно-профилактическими учреждениями области зарегистрировано 14 случая отравлений, связанных с употреблением населением условно-съедобных грибов, приготовленных с нарушением правил предварительной обработки и режима термической обработки. Все случаи закончились выздоровлением, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
Чаще всего отравление условно съедобными грибами (сморчки, строчки, волнушки, рядовки и др.) возникает вследствие их неправильного приготовления. Употреблять условно съедобные грибы без специальной обработки - предварительного вымачивания, термической обработки с последующим сливом отвара нельзя, поскольку в нём могут сохраниться ядовитые вещества.
За 6 месяцев т.г. в области не зарегистрировано случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего консервирования.
Фото: pixabay.com
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