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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области объявили карантин по бешенству

24 декабря 2019 09:55
157
В Самарской области объявили карантин по бешенству
С животными нельзя выезжать за пределы опасной зоны.

В одном из районов 63-го региона обнаружили опасное заболевание. Речь идет о бешенстве, вспышка которого произошла в Кинель-Черкасском районе, пишет 63.ру.

— На территории района объявили карантин до 19 февраля 2020 года. В связи с этим там ввели ряд ограничений: запретили проведение выставок собак и кошек, дрессировку и торговлю домашними питомцами. Также животных не разрешили вывозить за пределы карантинной зоны, — следует из официального постановления правительства Самарской области.

Осенью карантин по бешенству вводили сразу в трех районах 63-го региона. Ограничения установили в селе Борском, селе Преображенка Кинельского района и сразу на двух участках Клявлинского района — в поселке Горелый Хутор и около железнодорожной станции Клявлино. 
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Комментарии


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