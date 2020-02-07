В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Совет образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.
Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
Министерство труда участвует в реализации двух национальных проектов на территории Самарской области: «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».
В 2020 году региональное министерство труда расширяет критерии для участия в реализуемых национальных проектах
Крупная коммунальная авария на тепловых сетях МУП «ЖЭС» оставила без тепла жителей п. Строитель.
Зима пришла в Сызрань: второй день жители 56 многоквартирных жилых домов города замерзают в своих квартирах
А также обсудили перспективы на плановый период, вплоть до 2024 года.
На расширенном заседании коллегии министерства образования и науки СО подвели итоги реализации нацпроекта «Образование»
Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей в Самарской области
Компания «Зетта» получила патент на производство электромобилей в Самарской области
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию очага бешенства.
В селе Заволжье Приволжского района выявлен случай бешенства у домашней коровы
Более 150 студентов ссузов соберутся вместе, чтобы пройти теоретическую и практическую подготовку по направлениям фестиваля студенческого творчества «Веснушка – 2020».
Творческая лаборатория для студентов впервые пройдет в Самаре
Проектный офис предназначен для поддержки региональных инициатив студентов, ученых и жителей Приволжского федерального округа.
В СамГУПС открылся Проектный офис для реализации актуальных инноваций и инициатив
сегодня  Пятница, 7 февраля, 15:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/02:
USD 62.8
-0.37
EUR 69.08
-0.66
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством

7 февраля 2020 11:50
148
В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством
В одном из частных подворий села Заволжье Приволжского района погибла от бешенства корова.

Как сообщили в самарском Россельхознадзоре, сейчас проводятся мероприятия по установлению карантина на территории.

Это уже четвертый по счету случай обнаружения опаснейшего вируса в регионе с начала 2020 года. Ранее три лисицы с вирусом были найдены на участке охотничьих угодий МОО ПРО «Охотников и рыболовов» в Похвистневском районе, в селе Аксаково Шенталинского района, в селе Хорошенькое Красноярского района. Везде установлен карантин, пишет Самру.ру.

Заболевание бешенством в 100% случаев приводит к смерти животных и людей.

Если у вас произошел контакт с возможно больным животным, необходимо как можно скорее промыть рану или места ослюнения с мылом, обработать края 70% спиртом или 5% спиртовым раствором йода, наложить стерильную повязку и немедленно обратиться к врачам для срочной вакцинации.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
7 февраля 2020  11:50
В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством
В Самарской области обнаружен уже четвертый очаг заболевания бешенством
В одном из частных подворий села Заволжье Приволжского района погибла от бешенства корова. Здравоохранение
148
6 февраля 2020  14:46
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо.
В больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо.   Здравоохранение
298
6 февраля 2020  12:55
В Самарской области планируют открыть 3 мини-онкоцентра
В Самарской области планируют открыть 3 «мини-онкоцентра»
 В губернии уже работает одно такое медучреждение.  Здравоохранение
242
6 февраля 2020  11:09
С самарской станции скорой помощи планируют сократить 275 человек Работникам сообщили о сокращении за 3 месяца.
На самарской станции скорой помощи планируют сократить 275 человек
Работникам сообщили о сокращении за 3 месяца. Здравоохранение
201
5 февраля 2020  17:20
Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники".
В 15-й поликлинике, где отказали пациенту в направлении в онкоцентр, расторгнут контракт с главврачом
Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники".  Здравоохранение
947
5 февраля 2020  10:38
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
Коронавирус может вызвать дефицит чеснока в России
К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).  Здравоохранение
273
4 февраля 2020  19:34
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво.
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво.   Здравоохранение
388
4 февраля 2020  14:57
По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами.
Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса
По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами.   Здравоохранение
328
4 февраля 2020  13:40
В России аптекам при вспышке заболеваний могут запретить повышать цены
В России аптекам при вспышке заболеваний могут запретить повышать цены
Актуальной эта проблема стала из-за коронавируса. Здравоохранение
364
4 февраля 2020  11:52
В России начали подготовку к масштабному распространению коронавируса
В России начали подготовку к масштабному распространению коронавируса
Пока не удалось выделить штамм коронавируса у пациентов, находящихся в России.  Здравоохранение
264
Весь список
Современная медицина
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
76
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
126
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
153
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
449
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
418
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15298
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
580
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2350
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
895
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1972
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1501
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1102
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1098
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1611
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1622
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1919
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3045
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3615
Весь список

Мероприятия
В областной научной библиотеке исполнят Чайковского, Верди и Беллини
В Самаре стартует VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
В Самаре проходит акция общественного признания деятельности волонтеров «БлагоДарить»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные