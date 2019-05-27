В Самарской испытательной лаборатории выявлен некачественный фарш
27 мая 2019 10:37
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За период с 6 по 20 мая 2019 года сотрудники отдела микробиологических и молекулярных исследований Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 94 проб пищевой продукции, зерна и продуктов его переработки, почвы на различные показатели.
В результате экспертизы в 9 образцах, отобранных в рамках пищевого мониторинга, были получены положительные результаты.
Так, в 5 пробах куриного фарша и в 1 образце мяса свинины была обнаружена повышенная бактериальная обсемененность. Кроме того, в 3 пробах сырого молока выявлено превышение соматических клеток и общей бактериальной обсемененности.
Информация об обнаружении оперативно направлена в Управление Россельхознадзора по Самарской области для принятия соответствующих мер.
Фото pixabay.com
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