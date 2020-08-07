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В Самаре назначен новый главврач больницы Середавина

7 августа 2020 10:59
159
В Самаре назначен новый главврач больницы Середавина
Главным врачом Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина назначен Сергей Пушкин.

Он занял должность сегодня, 7 августа.

Сергей Юрьевич Пушкин в 1994 году окончил Самарский государственный медицинский университет. Стаж работы - 27 лет, из них 23 года проработал в СОКБ им. В.Д. Середавина. Был врачом-торакальным хирургом, заведующим хирургическим торакальным отделением, заместителем главного врача по хирургии. Доктор медицинских наук. С апреля 2019 года возглавлял Самарскую городскую клиническую больницу № 8.

Напомним, прежний главврач больницы Армен Бенян месяц назад стал министром здравоохранения Самарской области, пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com
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