В Самаре назначен новый главврач больницы Середавина

Главным врачом Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина назначен Сергей Пушкин.
Он занял должность сегодня, 7 августа.
Сергей Юрьевич Пушкин в 1994 году окончил Самарский государственный медицинский университет. Стаж работы - 27 лет, из них 23 года проработал в СОКБ им. В.Д. Середавина. Был врачом-торакальным хирургом, заведующим хирургическим торакальным отделением, заместителем главного врача по хирургии. Доктор медицинских наук. С апреля 2019 года возглавлял Самарскую городскую клиническую больницу № 8.
Напомним, прежний главврач больницы Армен Бенян месяц назад стал министром здравоохранения Самарской области, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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