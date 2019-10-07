В Минздраве рассказали о перспективах запрета вейпов
7 октября 2019 12:45
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Запрет возможен в отдаленной перспективе, если подтвердится, что смерти людей в США действительно связаны с этими устройствами, рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
По словам спикера, сбор доказательной базы может занять два-три года, передает «РИА Новости».
4 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил о 18 умерших из-за вейпов американцах. Первая подобная смерть зафиксирована в конце августа. Отмечается, что люди с такими симптомами обращались к врачам и раньше, но их принимали за неизвестное вирусное заболевание.
Исследование врачей клиники Майо в Миннесоте, обнародованное 2 октября, говорит о том, что причинами смерти вейперов в США могли стать ядовитые химические пары.
В июле правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном. Инициатива предлагает наложить на вейпы те же ограничения, что и на сигареты, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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