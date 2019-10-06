Учёные выявили вред сырых овощей
6 октября 2019 10:15
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Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.
По словам специалистов, приготовленная пища содержит больше питательных веществ. Оказалось, что микрофлора кишечника у людей, которые едят сырые овощи и у тех, которые употребляют готовые продукты, существенно различается. У первых полезных бактерий в кишечнике гораздо меньше. Также сыроеды теряют вес и менее энергичны, передает Радио Маяк.
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