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Стало известно, где в Самарской области нашли новых заболевших COVID-19. Как сообщает оперштаб, за последние сутки на 15 мая этот диагноз подтвердился у 56 человек.— 24 пациента находятся в Тольятти, 21 — в Самаре. Ещё 5 — в Сызрани, 2 — в Ставропольском районе. По одному случаю — в Новокуйбышевске, Жигулёвске, Кинеле и Волжском районе, — пояснили в оперштабе.При этом 13 человек заразились от уже заболевших граждан: 8 случаев в Самаре, 4 в Тольятти и 1 — в Сызрани. У остальных пациентов подозревали ОРВИ и внебольничную пневмонию. Ещё одного заразившегося обследовали как гостя из-за рубежа, он приехал из Казахстана.Всего в Самарской области зафиксировали 1302 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 233 человека выписали, умерли 9.