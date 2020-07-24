Самарские онкологи проводят социально-значимое мероприятие на набережной Волги

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24 июля с 10.00 до 14.00 на набережной р. Волга у Некрасовского спуска сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера проводят мероприятие «Социальная активность среди населения по формированию здорового образа жизни и профилактике злокачественных новообразований кожи» для населения.



Данное мероприятие в первую очередь будет направлено на формирование здорового образа жизни и профилактику злокачественных новообразований кожи.

Борьба с онкологическими заболеваниями - это одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». Проект предусматривает усиление профилактической работы для повышения эффективности раннего выявления онкологических заболеваний.



Меланома является одной из наиболее агрессивных злокачественных опухолей, которую можно диагностировать на ранних стадиях при обычном осмотре кожных покровов. Длительное пребывание на солнце без солнцезащитных средств, ультрафиолетовое облучение, травматизация новообразований кожи – это основные причины возникновения данного заболевания. К «группе риска» относятся люди со светлой кожей, а также те, у кого большое количество родинок. Необходимо помнить, что появление подозрительных родинок, вызывающих беспокойство или видоизменение уже имеющихся – сигнал для обращения к доктору.

В рамках профилактической акции у всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. На Некрасовском спуске будут организованы «Палатки здоровья». Участники акции под руководством опытных специалистов отделения медицинской профилактики ГБУЗ СОКОД обучатся приемам самообследования кожи, познакомятся с мерами профилактики меланомы, а также смогут получить бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера и врача-дерматолога Самарского областного кожно-венерологического диспансера, в мероприятии также примут участие представители пациентского онкологического сообщества «Я люблю жизнь_Самара».

Выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях очень важно, при любом подозрении на меланому необходимо срочно обращаться к врачу в поликлинику, к которой прикреплен пациент.

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится на открытом воздухе, в палатке будут принимать два врача с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м., также будут очерчена разметка для посетителей.