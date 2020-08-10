Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты.
Шаурма, котлеты, кондитерские изделия с кремом, а также заправленные майонезом или сметаной салаты являются наиболее опасными с точки зрения возникновения отравления. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости
» в понедельник, 10 августа.
Также в ведомстве отметили, что возбудители различных инфекций могут оставаться на плохо промытых овощах и фруктах.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что причиной отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками учреждений общественного питания. В частности, с пищей могут передаваться возбудители вирусного гепатита А, дизентерии, сальмонеллезов, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также иерсиниозов.
Ведомство дало ряд рекомендаций по хранению пищи, чтобы не получить отравление, пишут "Известия
".
«Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации», — сообщили в Роспотребнадзоре.
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