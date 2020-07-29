Роскачество рассказало о вреде холодного чая и кофе в жару

Специалисты Роскачества порекомендовали не злоупотреблять холодным чаем и кофе в жару из-за их калорийности.
Результаты соответствующего исследования появились на сайте организации в среду, 29 июля.
«Чтобы скрыть горький вкус холодного кофе, производители используют в своих продуктах добавленные сахара или сливки. Такой напиток более калорийный по сравнению с обычным кофе с молоком или капучино. В составе охлажденного кофе будут присутствовать сахара или подсластители, а также различные стабилизаторы кислотности», — говорится в отчете.
В свою очередь, полулитровая бутылка сладкого охлажденного чая может содержать 40–50 г сахара, в то время как его максимальная ежедневная доза, по рекомендациям врачей, составляет от 25 до 50 г.
Кроме того, если температура напитка со льдом значительно ниже температуры тела, это может вызвать сбой в системе потоотделения. Вместо того чтобы избавляться с потом от лишнего тепла, организм будет пытаться его сохранять.
В Роскачестве советуют выбрать альтернативный вариант: приготовить холодный чай дома, заварив его кипятком и остудив в холодильнике, а чтобы избавиться от горького вкуса, можно добавить мяту и лимон, пишут "Известия
".
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