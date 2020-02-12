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Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе

12 февраля 2020 10:59
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Роскачество рассказало о пользе и вреде молока на растительной основе
Обыкновенному потребителю нет смысла отказываться от привычного молока.

Роскачество не рекомендует отказываться от обычного молока в пользу растительного, на основе сои, овса, миндаля или кокоса, при отсутствии противопоказаний для здоровья. Об этом организация сообщила на своем интернет-портале в среду, 12 февраля.

Напитки на основе растительных жиров могут выступать в качестве заменителя для людей с индивидуальной непереносимостью молочного белка или лактозы, или же для веганов. Обыкновенному потребителю нет смысла отказываться от привычного молока в пользу аналогов.

«Переходить исключительно на растительные напитки желательно, посоветовавшись с врачом, особенно это касается детей и подростков», — объяснили в Роскачестве. Растительные напитки имеют совершенно другой состав и, соответственно, другие свойства. В техническом регламенте для них нет отдельного определения, поэтому они попадают лишь под действие Технического регламента «О безопасности пищевой продукции». Это означает, что под видом молока на растительной основе на полках магазина можно увидеть фактически любой продукт.

Среди плюсов потребления растительных аналогов молока эксперты отметили содержание витаминов группы B, обладающих благотворным влиянием на нервную систему. Благодаря кальцию, магнию, железу, цинку, меди, кремнию, калию и витаминам группы B,H,E некоторые виды растительных напитков полезны для кожи и ногтей.

Специалисты подчеркнули, что белок в соевом молоке наиболее безопасен для потребления, так как он легко усваивается организмом и содержит большое количество аминокислот. Гречневое молоко походит людям с непереносимостью глютена. Растительные напитки на основе орехов богаты витаминами, минералами и жирами, содержащимися в этих орехах. При этом важно учитывать, чтобы аналоги молока были натуральными и без добавления сахара, предупреждает Роскачество.

Однако растительные напитки не являются полноценными аналогами коровьего молока, в котором содержится животный белок, насыщенный растворимыми формами кальция. Некоторые разновидности растительных напитков в несколько раз жирнее обычного молока. К тому же, орехи входят в число сильнейших аллергенов, что стоит учитывать при потреблении молока на их основе, чтобы избежать пищевой непереносимости. Еще одним минусом употребления заменителей молока являются добавки в виде растительных масел, консервантов, эмульгаторов, стабилизаторов и сахара, вредных для организма. Поэтому эксперты напоминают, что при приобретении продукта очень важно внимательно ознакомиться с его составом, пишут "Известия".

Фото pixabay.com


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Комментарии


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