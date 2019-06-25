Ранняя диагностика онкозаболеваний в Самарской области на особом контроле
25 июня 2019 13:42
34
В понедельник, 24 июня, в министерстве здравоохранения Самарской области прошло совещание с главными врачами лечебных учреждений региона по вопросу снижения смертности от новообразований под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова. «Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения Самарской области, - отметил Александр Фетисов. - В 2018 году от новообразований умерло 6186 человек, показатель составил 194,0 на 100 тысяч населения. Не случайно одним из основных направлений Национального проекта «Здравоохранение» стал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которого предусмотрен самый большой объем финансирования из федерального бюджета – более 2,6 млрд. рублей на 6 лет. Наша цель – достичь снижение смертности от новообразований до 192,9 на 100 тысяч населения.
Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов доложил о ситуации с профилактикой, диагностикой и лечением пациентов с новообразованиями в Самарской области. Андрей Орлов подчеркнул, что главной проблемой остается ранняя диагностика онкозаболеваний в первичном звене. Кроме того, руководитель онкоцентра рассказал, что благодаря реализации нацпроекта обеспечение лекарственными препаратами онкобольных вышло на новый уровень. Для жителей Самарской области приобретаются самые современные препараты.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов: «Руководители медучреждений разделяют ответственность с участковыми терапевтами за раннее выявление новообразований у жителей региона. Речь идет о сохранении жизней и здоровья наших граждан. Министерство ведет постоянный мониторинг показателей выявляемости онкозаболеваний. Главным врачам поручил исправить ситуацию с ранней диагностикой до конца лета».
По инициативе Михаила Ратманова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики развития неинфекционных заболеваний и снижения смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возраста с января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. В эти дни жители могут пройти узких специалистов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические лекции.
В диспансеризацию входит скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.
Напоминаем, диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (прикрепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организаций.
Кроме того, графики работы медицинских учреждений губернии откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни. Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.
Напоминаем:
женщинам необходимо посещать поликлинику 1 раз в 3 года для скрининга на онкозаболевания шейки матки;
проходить маммографию 1 раз в 2 года (обследование на онкозаболевания молочной железы);
мужчинам необходимо проводить анализ на ПСА (скрининг на заболевания предстательной железы в 45, 50, 55, 60 и 64 года);
Мужчинам и женщинам сдавать анализ кала на скрытую кровь (скрининг на опухоли кишечника 40-64 лет - один раз в 2 года, с 65 лет ежегодно);
Раз в 2 года проходить флюорографию и ежегодно осмотр на наружные формы рака и увеличение лимфоузлов, сообщает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
25 июня 2019 13:42
В 2018 году от новообразований умерло 6186 человек. Здравоохранение
34
21 июня 2019 13:48
Медучреждение присоединили к областной клинической психбольнице. Здравоохранение
363
20 июня 2019 12:54
В рамках мероприятия буду организованы «Палатки здоровья». Здравоохранение
364
19 июня 2019 18:13
Поздравляем победителей Всероссийского конкурса врачей. Здравоохранение
363
19 июня 2019 15:03
Получение документа дает основания для применения системы в клинических учреждениях, а также право на коммерческую реализацию на территории России. Здравоохранение
356
19 июня 2019 13:23
Их ждут штрафы. Здравоохранение
401
19 июня 2019 10:48
Оно, как выяснилось, негативно влияет на работу сердца. Здравоохранение
325
18 июня 2019 14:49
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера. Здравоохранение
328
18 июня 2019 13:40
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера. Здравоохранение
303
17 июня 2019 17:29
С января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. С начала 2019 года в Самарской области в субботние дни... Здравоохранение
360
Современная медицина
13 июня 2019 14:53Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему. Современная медицина
128
5 июня 2019 17:50Антиоксиданты на страже здоровья
Нужны ли антиоксиданты и кремний входящий в их состав для всасывания кальция, защиты от различных заболеваний, в том числе и онкологии. Современная медицина
134
13 мая 2019 18:49Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться. Современная медицина
202
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13934
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13983
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14188
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
294
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
480
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
426
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
399
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
500
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
487
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
518
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
415
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
660
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
683
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
419
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
734
Мероприятия