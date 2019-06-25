Ранняя диагностика онкозаболеваний в Самарской области на особом контроле

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В понедельник, 24 июня, в министерстве здравоохранения Самарской области прошло совещание с главными врачами лечебных учреждений региона по вопросу снижения смертности от новообразований под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова. «Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности населения Самарской области, - отметил Александр Фетисов. - В 2018 году от новообразований умерло 6186 человек, показатель составил 194,0 на 100 тысяч населения. Не случайно одним из основных направлений Национального проекта «Здравоохранение» стал федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в рамках которого предусмотрен самый большой объем финансирования из федерального бюджета – более 2,6 млрд. рублей на 6 лет. Наша цель – достичь снижение смертности от новообразований до 192,9 на 100 тысяч населения.Главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов доложил о ситуации с профилактикой, диагностикой и лечением пациентов с новообразованиями в Самарской области. Андрей Орлов подчеркнул, что главной проблемой остается ранняя диагностика онкозаболеваний в первичном звене. Кроме того, руководитель онкоцентра рассказал, что благодаря реализации нацпроекта обеспечение лекарственными препаратами онкобольных вышло на новый уровень. Для жителей Самарской области приобретаются самые современные препараты.Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов: «Руководители медучреждений разделяют ответственность с участковыми терапевтами за раннее выявление новообразований у жителей региона. Речь идет о сохранении жизней и здоровья наших граждан. Министерство ведет постоянный мониторинг показателей выявляемости онкозаболеваний. Главным врачам поручил исправить ситуацию с ранней диагностикой до конца лета».По инициативе Михаила Ратманова в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» с целью профилактики развития неинфекционных заболеваний и снижения смертности среди мужчин и женщин трудоспособного возраста с января 2019 года в регионе в субботние дни организуются дни мужского и женского здоровья. В эти дни жители могут пройти узких специалистов в течение нескольких часов, задать вопросы врачам, поучаствовать в мастер-классах, послушать тематические лекции.В диспансеризацию входит скрининг и методы исследований, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний.Напоминаем, диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту жительства (прикрепления). В Самарской области диспансеризацию проводят 60 медицинских организаций.Кроме того, графики работы медицинских учреждений губернии откорректированы для обеспечения доступности медицинской помощи работающему населению. Организована работа особо востребованных врачей-специалистов в вечерние часы и в выходные (субботние) дни. Диагностические отделения, отделения (кабинеты) профилактики работают в течение рабочей недели ежедневно в две смены с 8:00 утра до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.Напоминаем:женщинам необходимо посещать поликлинику 1 раз в 3 года для скрининга на онкозаболевания шейки матки;проходить маммографию 1 раз в 2 года (обследование на онкозаболевания молочной железы);мужчинам необходимо проводить анализ на ПСА (скрининг на заболевания предстательной железы в 45, 50, 55, 60 и 64 года);Мужчинам и женщинам сдавать анализ кала на скрытую кровь (скрининг на опухоли кишечника 40-64 лет - один раз в 2 года, с 65 лет ежегодно);Раз в 2 года проходить флюорографию и ежегодно осмотр на наружные формы рака и увеличение лимфоузлов, сообщает пресс-служба облправительства.