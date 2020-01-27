Пассажиры, имеющие медицинское образование, могут заявить о готовности оказывать первую помощь в поезде

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Медицинские работники, путешествующие поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), могут выразить готовность оказать первую медицинскую помощь другим пассажирам в случае экстренной необходимости.Для этого при покупке билетов на официальном сайте ОАО «РЖД» нужно поставить специальные отметки рядом с полем «Я – медицинский работник. При необходимости готов оказать первую помощь в поезде». Также, при желании, пассажир может сообщить о наличии медицинского образования, приобретая билет в кассе.Работники поездных бригад проходят обязательное обучение для оказания первой доврачебной помощи. Пассажиры, имеющие медицинское образование, смогут оказывать им квалифицированное содействие. В случае экстренной необходимости сотрудники поездной бригады обратятся к пассажиру, сделавшему соответствующую отметку, однако принимать решение об оказании первой помощи в каждом конкретном случае медицинский работник будет самостоятельно. Если данное нововведение покажет свою эффективность, АО «ФПК» рассмотрит возможность создания специальной программы лояльности для медицинских работников.Все вагоны пассажирских поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ оснащаются медицинскими укладками. В их состав входят исключительно медицинские изделия: жгут, бинты, шины, лейкопластырь, кровоостанавливающее средство, охлаждающие пакеты, мешок для проведения искусственного дыхания и тому подобное, предназначенные для оказания первой доврачебной помощи. Стандартным набором оснащается каждый вагон, расширенным – штабной.Если кому-то из пассажиров стало плохо, для него организовывается эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения. Также он может быть направлен в больницу как в пункте назначения, так и на ближайшей станции. При необходимости поезд может быть остановлен даже на станции, на которой стоянка графиком курсирования не предусмотрена.