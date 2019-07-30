Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ
30 июля 2019 14:04
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31 июля многопрофильная бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера посетит Ставропольскую центральную районную больницу (г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 5).
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Врач-методист организационно-методического отдела Алена Шабардина проверит качество первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Врач-онколог отделения паллиативной помощи онкологического диспансера Равиль Хаметов проверит качество проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.
В рамках санитарно-просветительских мероприятий заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет лекцию для населения на тему: «Профилактика и раннее выявление опухолей наружных локализаций».
Место и время проведения лекции: актовый зал Ставропольской ЦРБ (г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 5) в 11.00.
С 11.00 до 13.00 в Ставропольской ЦРБ состоится бесплатный осмотр и консультация врача - онколога Ольги Марушевой. Прием будет проводиться только по предварительной записи! Запись осуществляется у заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию Т.А. Денисовой по тел. 8(8482)79-04-45.
В 12.00 для жителей Ставропольского района состоится встреча с главным врачом Самарского онкологического диспансера Андреем Орловым. Все участники мероприятия смогут задать вопросы о порядке и условиях оказания бесплатной медицинской помощи, сообщает Минздрав региона.
Фото: pixabay.com
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