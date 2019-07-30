Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 30 июля, 16:41
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/07:
USD 63.52
0.39
EUR 70.64
0.33
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ

30 июля 2019 14:04
109
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.

31 июля многопрофильная бригада специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера посетит Ставропольскую центральную районную больницу (г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 5).

Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Врач-методист организационно-методического отдела Алена Шабардина проверит качество первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Врач-онколог отделения паллиативной помощи онкологического диспансера Равиль Хаметов проверит качество проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.

В рамках санитарно-просветительских мероприятий заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет лекцию для населения на тему: «Профилактика и раннее выявление опухолей наружных локализаций».
Место и время проведения лекции: актовый зал Ставропольской ЦРБ (г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 5) в 11.00.
С 11.00 до 13.00 в Ставропольской ЦРБ состоится бесплатный осмотр и консультация врача - онколога Ольги Марушевой. Прием будет проводиться только по предварительной записи! Запись осуществляется у заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию Т.А. Денисовой по тел. 8(8482)79-04-45.
В 12.00 для жителей Ставропольского района состоится встреча с главным врачом Самарского онкологического диспансера Андреем Орловым. Все участники мероприятия смогут задать вопросы о порядке и условиях оказания бесплатной медицинской помощи, сообщает Минздрав региона.


Фото: pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
30 июля 2019  14:04
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
109
30 июля 2019  12:58
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
140
29 июля 2019  16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».
Почти 90 человек узнали свой ВИЧ-статус за два часа работы мобильной лаборатории СПИД-центра на форуме «IВолга»
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».  Здравоохранение
531
29 июля 2019  14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал на молодежном форуме «iВолга 2.0»
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.   Здравоохранение
370
28 июля 2019  13:03
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
498
28 июля 2019  10:37
Роспотребнадзор раскрыл цифры количество больных хроническим гепатитом С В России им больны около 3,5 млн человек.
Роспотребнадзор раскрыл цифры количество больных хроническим гепатитом С
В России им больны около 3,5 млн человек.   Здравоохранение
386
26 июля 2019  13:18
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии
Дмитрий Азаров провёл заседание областной антинаркотической комиссии
Деятельность муниципалитетов в вопросе оздоровления наркоситуации принесла положительные результаты. Здравоохранение
406
26 июля 2019  09:58
Россиянам дали советы по сбору грибов
Россиянам дали советы по сбору грибов
Грибы не всегда грибы имеют очевидные различия. Здравоохранение
447
25 июля 2019  19:13
Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве профилактики.
Врач рассказал об опасности аспирина
Употребление аспирина может привести к негативным последствиям, если пациенты, не страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут принимать его в качестве... Здравоохранение
433
25 июля 2019  11:59
Диетолог назвала главные ошибки худеющих
Диетолог назвала главные ошибки худеющих
Одна из ошибок — отказ от завтрака. Здравоохранение
1272
Весь список
Современная медицина
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
48
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
132
13 июня 2019  14:53
Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
 Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему.  Современная медицина
298
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14110
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14130
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14283
Весь список


Видео
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
468
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
358
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
503
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
446
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
348
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
484
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
415
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
736
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
784
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
685
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
890
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
896
Весь список

Мероприятия
Нормы «Книжного ГТО» можно будет сдать на «Метафесте»
Более 1 000 человек приняли участие в «Стальном характере» в Тольятти
Участники молодежного форума "IВолга 2.0" познакомились с проектами ОНФ «За честные закупки» и «Правда и справедливость»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные