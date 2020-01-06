Новая форма пневмонии перешагнула за границы Китая
6 января 2020 09:33
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Девочка приехала с родителями из города Ухань, где были зафиксированы первые случаи неизвестного заболевания.
Медики констатируют: в последние годы различные заболевания, вызываемые патогенными микроорганизмами, все хуже поддаются лечению антибиотиками. Потому что сами антибиотики стали привычными препаратами, и многие употребляют их бесконтрольно. В итоге даже несложные воспаления приходится лечить гораздо дольше и дороже.
Роспотребнадзор призывает жителей страны быть очень осторожными в применении антибиотиков, передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
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