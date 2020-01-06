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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Новая форма пневмонии перешагнула за границы Китая

6 января 2020 09:33
116
Новая форма пневмонии перешагнула за границы Китая
В Сингапуре госпитализирована трехлетняя девочка с симптомами этой болезни.

Девочка приехала с родителями из города Ухань, где были зафиксированы первые случаи неизвестного заболевания.

Медики констатируют: в последние годы различные заболевания, вызываемые патогенными микроорганизмами, все хуже поддаются лечению антибиотиками. Потому что сами антибиотики стали привычными препаратами, и многие употребляют их бесконтрольно. В итоге даже несложные воспаления приходится лечить гораздо дольше и дороже.

Роспотребнадзор призывает жителей страны быть очень осторожными в применении антибиотиков, передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com
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Комментарии


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