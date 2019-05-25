Названы крайне опасные продукты для беременных женщин
25 мая 2019 10:41
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Картофельные чипсы, майонез, растительные масла и прочие продукты, содержащие в себе большие количества линолевой кислоты и прочих ненасыщенных жиров, оказались крайне опасными для беременных женщин. К такому выводу пришли австралийские медики.
Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.
В частности, недавно медики показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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