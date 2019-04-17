Михаил Ратманов: "Задача номер один самарского Минздрава - затормозить рост смертности в регионе"
17 апреля 2019 09:42
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В октябре 2018 года избранный губернатор самарской области Дмитрий Азаров назначил на пост министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, до этого момента занимавшего аналогичную должность в кабинете министров республики северная Осетия-Алания. Минздраву было дано поручение провести аудит отрасли для выявления всех недочетов работы системы здравоохранения в регионе перед стартом реализации национального проекта. Об основных планах по развитию самарского здравоохранения Михаил Ратманов рассказал агентству "Интерфакс-Поволжье".
- Губернатор Д.Азаров в своих публичных выступлениях не раз заявлял о неточных данных, поступавших ранее из Минздрава, по ситуации со смертностью в регионе. Какие меры приняты для формирования объективной картины состояния сферы самарского здравоохранения?
- В настоящее время мы имеем объективную картину по всем направлениям работы министерства.
Почему были зафиксированы расхождения данных? В регионе велась неправильная кодировка и шифрование различных заболеваний и причин смерти. Минувшим летом в Самарскую область приезжала комиссия министерства здравоохранения РФ и на эту ошибку указала. Предыдущее руководство Минздрава на это отреагировало.
Сейчас мы пересмотрели подход к этой проблеме и можем руководствоваться в дальнейшем объективными данными. Да, по ряду направлений они немного изменились в худшую сторону. Но это дает нам возможность от реальных данных оттолкнуться и начать двигаться в нужном направлении. Нам необходимо рост смертности постараться затормозить, а еще лучше предотвратить уменьшение численности населения области. Вот в чем главная задача министерства.
Никто никаких данных не придумывает и не приукрашивает. Разобраться с кодировкой было необходимо, чтобы видеть: в какой группе и от какой болезни погибает больше людей, и там усиливать работу. А в какой-то группе очень низкий показатель смертности. Значит в той специализации внутри отрасли здравоохранения все благополучно.
Теперь мы можем концентрировать и административные и финансовые ресурсы на наиболее проблемных вопросах, "подвешивание" которых потом выливается в потерянные человеческие жизни.
- Какой самый первый значимый эффект должны почувствовать жители Самарской области от реализации в регионе национального проекта в сфере здравоохранения?
- В национальном проекте есть направление по развитию первичной медико-санитарной помощи. Это работа на повышение доступности медико-санитарной помощи населению. Это направление подразумевает появление новых поликлиник, новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), амбулаторий, организацию передвижных форм работы с населением там, где не будет ФАПов. Это первый, на мой взгляд, в социальном плане наиболее заметный эффект: не было ФАПа - он появился. Была старая амбулатория, а мы ее отремонтировали. Был ФАП, а теперь новая амбулатория. Раньше был фельдшер, а теперь врач.
Раньше не приезжал передвижной флюорограф, а тут стал приезжать. Передвижной маммограф вообще никто раньше в глаза не видел, а тут он появился.
Кроме того, за последний месяц региональный Минздрав изыскал денежные средства на ремонт четырех простаивающих томографов в больнице N5 в Тольятти, там же в детской больнице, в центральной городской больнице Чапаевска, в детской больнице им.Ивановой в Самаре. Во всех случаях перегорала рентгеновская трубка. Если раньше фирменную трубку томографа ставили за 6-8 миллионов рублей, то в Чапаевске, допустив к торгам максимальное количество участников, мы добились, что трубка обошлась больнице в 3,2 миллиона рублей. Практически в 2 раза дешевле, чем раньше! В тольяттинской больнице N5 очень редкую трубку Phillips вместо 12 млн мы поставили за 8 млн. В Чапаевске - до этого там 5 месяцев не работал томограф, люди ездили на обследование в соседний г.Новокуйбышевск. 3 апреля запустили, лично съездил и проверил использование тяжелого оборудования. В детской тольяттинской больнице с июня не работал томограф, сейчас мы его запускаем.
- В регионе высокий показатель смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Какие шаги будет предпринимать министерство в рамках нацпроекта, чтобы улучшить ситуацию?
- Национальный проект предполагает несколько направлений работы по совершенствованию оказываемой населению медицинской помощи и спасению жизней. Одно из них - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В его развитие будут вкладываться большие средства. В 2019 году мы сделаем несколько дополнительных центров. В Тольятти в больницу им. Баныкина покупаем два ангиографа и усиливаем действующий сосудистый центр. Там же в Тольятти на базе городской больницы № 5 будет новый сосудистый центр. Также сосудистый центр появится в Сызрани на базе Сызранкой городской больницы. Этот проект мы реализуем совместно с нашими партнерами - больницей РЖД. Планируем, что центр откроется уже в 2019 году. Сейчас там идут ремонтные работы. Оборудование будет закупаться за счет федеральных средств.
Что касается помощи онкологическим больным, то здесь на протяжении всех лет реализации национального проекта мы планируем поэтапное переоснащение самарского онкологического центра. Также будет переоснащено онкологическое отделение в Тольятти на базе больницы N5. Будет закупаться новое оборудование.
Для приближения первичной специализированной помощи пациентам с подозрением на онкопатологию мы планируем на базе крупных поликлиник создавать центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Там пациент сможет пройти примерно такое же обследование, на таком же оборудовании, как и в онкодиспансере. Человек сможет сдать необходимые анализы в такой амбулатории, а сами материалы будут отправляться на исследование в онкоцентр, на мощное оборудование к квалифицированным специалистам.
Всего будет создано 12 центров. Первый ЦАОП будет открыт уже в этом году. Также в Сызрани подобный центр откроет Дорожная клиническая больница на базе поликлиники № 2 больницы РЖД.
- В каком состоянии сейчас в регионе служба санавиации, как она будет развиваться в будущем?
- В настоящее время у нас есть отделение экстренной медицинской помощи. Так исторически сложилось, что оно называется "санитарная авиация" с тех времен, когда была возможность эвакуировать экстренных больных на самолете или вертолете. Но сегодня это порядка восьми бригад, которые выезжают на особые экстренные случаи на реанимобилях класса С. Всего в службе санавиации 15 автомобилей.
Иногда у нас возникают сложности с эвакуацией пациентов. Большие расстояния нашей области не позволяют быстро доставлять больного автотранспортом, а в некоторых случаях, например с места ДТП, требуется экстренная доставка пострадавших в большой мощный стационар для спасения жизни. В связи с этим с 2021 году региону будут выделяться федеральные средства на оплату аренды вертолета в случае такой необходимости.
- Какие меры планируется предпринимать для того, чтобы оптимизировать работу службы "скорой медицинской помощи" и сократить время прибытия бригады к пациенту?
- Среднее время ожидания "скорой помощи" в регионе 20-30 минут.
Наша задача - развивать службу неотложной помощи при поликлиниках. Это позволит нам дифференцировать поступающие вызовы на экстренные, куда необходимо выезжать "скорой", и остальные, куда в течение двух часов приедет неотложная помощь.
Важно, чтобы люди тоже понимали: пятидневная боль в спине и температура 37,5 -это работа "неотложной помощи". Инсульты, инфаркты, преждевременные роды, ДТП, огнестрельные ранения - это задача для "скорой помощи".
Мы планируем создавать дополнительные бригады неотложной помощи, которые в дневное время будут брать часть вызовов на себя. Так, для сельской местности мы в 2019 году планируем приобрести двадцать машин класса "Нива", чтобы фельдшеры и врачи общей практики сами за рулем могли по вызовам на этих машинах ездить. Если вопрос может решить фельдшер, зачем звать "скорую". Если фельдшер увидит, что ситуация серьезная, он сам вызовет бригаду "скорой помощи".
Конечно, и сейчас вызовы дифференцируются. В Самаре ежедневно от 30 до 50 вызовов "скорая" переводит на "неотложную помощь". Но надо продолжать работу, чтобы в идеале среднее время доезда "скорой помощи" до пациента составило 20 минут максимум.
- Какие еще важные проекты будут реализованы в области?
- Мы подготовили для включения в федеральную адресную инвестиционную программу 5 проектов. Раньше не было ни одного. Первый объект - инфекционный корпус на 100 коек в Сызрани на базе 2-й больницы. Сейчас инфекционное отделение располагается в 4-этажном старом общежитии. Мы планируем строительство нового корпуса за счет федеральных средств. Это 2020 год.
Но, я бы хотел отметить, что медицина - это дорога с двухсторонним движением.
Какие бы мы не построили современные медицинские центры, какими бы ответственными и порядочными не были медработники, если население не будет беречь свое здоровье, мы мало чего добьемся.
Важно донести до каждого жителя, что необходимо беречь свое здоровье, вовремя проходить обследования.
фото Юлии Рубцовой “Волжская коммуна”
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