Губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили развитие региональной медицины

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В ходе рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Глава региона и министр обсудили развитие региональной системы здравоохранения, ход реализации нацпроектов и эпидемиологическую обстановку в регионе.В начале встречи Дмитрий Азаров представил Михаилу Мурашко и команде министерства нового главу регионального минздрава Армена Беняна. Напомним, что Армен Бенян, ранее руководивший Самарской областной клинической больницей им. Середавина, которая в период борьбы с пандемией стала одним из главных ковидных госпиталей, был назначен на пост министра в начале июля. Для того, чтобы Армен Бенян быстрее наладил взаимодействие с федеральным министерством, Михаил Мурашко поручил организовать встречи регионального министра с руководителями всех департаментов, входящих в состав Минздрава РФ, и обеспечить содействие в работе.Также Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко подробно обсудили эпидемиологическую обстановку в Самарской области. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе в три раза ниже, чем в целом по стране, большая часть коек, отведенная под лечение больных, сегодня свободна. В связи с этим стороны подняли вопрос о разработке плана по постепенному возвращению лечебных учреждений в привычный режим работы и возобновлению плановых операций в полном объеме. Кроме того, Глава региона и министр рассмотрели ход реализации национального проекта «Здравоохранение», а также обсудили возможности корректировки показателей нацпроекта в соответствии с поручением Президента страны Владимиру Путина и строительства новых учреждений здравоохранения на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства.