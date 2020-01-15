За аутсорсинг скорой Самары власти готовы заплатить 937 млн рублей
15 января 2020 11:12
87
Открытый конкурс на обеспечение выезда бригад Самарской городской станции скорой медпомощи сторонней компанией размещен на портале госзакупок 30 декабря. Контракт планируется заключить сразу на 4 года. Его максимальная стоимость — 937 млн рублей.
За эти деньги победитель торгов должен обеспечить выезд 61 автомобиля класса В (фельдшерский) не позднее 2019 года выпуска. С учетом подменных авто — 67. Все машины должны быть укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. К работе на новых условиях планируется приступить с 1 мая этого года, к этому сроки автомобили должны быть поставлены на 8 городских подстанций.
Между тем, как писала 23 декабря газета «Самарское обозрение», против вывода на аутсорсинг значительной части транспортной составляющей выступили водители городской скорой. Хотя им и пообещали трудоустройство в компании, которая победит на конкурсе, многие выразили опасение, что потеряют льготы, положенные работникам государственной структуры.
Издание назвало и потенциальных участников конкурса. По данным «Самарского обозрения», с предложением об оказании транспортных услуг скорой вышло АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», близкое компании «РТ-Скорая помощь» и корпорации «Ростех».
В торгах готовы участвовать и другие компании. В том числе — «Феникс-Менеджмент» Евгения Фридмана, который с 2015 года на условиях аутсорсинга обеспечивает работу машин скорой в Новокуйбышевске и Чапаевске. Аналогичные намерения выразили в частных скорых — самарской «Здоровой семье» и московском «МедСервисе», который совсем недавно начал работать в Самаре, пишет СО ОНЛАЙН.
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