Жители Самары могут стать донорами костного мозга
20 сентября 2019 12:50
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Благотворительный фонд Русфонд и медицинская компания ИНВИТРО предлагают жителям Самары стать донорами костного мозга в рамках регулярной благотворительной акции «Победим рак вместе». Сдать бесплатно кровь и тем самым подарить кому-то шанс на выздоровление, можно в медицинских центрах ИНВИТРО с 21 по 28 сентября.
Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется неродственная ТКМ.
Русфонд формирует регистр доноров костного мозга с 2013 года. Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В объединенной базе на данный момент зарегистрировано всего лишь около 100 тыс. потенциальных доноров.
Чтобы войти в регистр, самарцам и гостям города нужно сдать 4 мл крови на типирование для определения HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Стать потенциальным донором можно бесплатно и анонимно.
Кто может стать донором?
Любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг. может стать потенциальным донором костного мозга.
Сдать кровь на типирование в Самаре можно в медицинских офисах ИНВИТРО по адресам (при себе необходимо иметь паспорт):
- мкр. Крутые Ключи, б-р. Ивана Финютина, д. 39
Без выходных
- мкр. "Южный город", Николаевский проспект, д. 44
Без выходных
- Октябрьский р-н, ул. Московское шоссе, д. 12
Без выходных
- Кировский р-н, пр-т Кирова, 285
Без выходных
- проспект Металлургов, д. 56.
Без выходных
- Пугачевский тракт, д. 66
Без выходных
- ул. 22 Партсъезда, д. 182.
Без выходных
- ул. Авроры, 94
Без выходных
- Железнодорожный р-н, ул. Гагарина, д. 21
Без выходных
- ул. Георгия Димитрова, д. 104
Без выходных
- ул. Демократическая/Г. Димитрова, 20/129
- ул. Красноармейская, д. 121
Без выходных
- ул. Куйбышева, д. 77
Без выходных
- ул. Лукачева, д. 10
Без выходных
- ул. Мичурина, д. 76 «А»
Без выходных
- ул. Ново-Садовая, д. 9
Без выходных;
- ул. Пензенская, 71
Без выходных
- Советский р-н, ул. Победы, д. 18
Без выходных
- ул. Победы, д. 95
Без выходных
- ул. Победы/проспект Кирова, д. 112/50.
Без выходных
- ул. Самарская, д. 38 / ул. Ленинградская, д. 73
- ул. Ульяновская, д.21
Без выходных.
Фото pixabay.com
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