Жители Самары могут стать донорами костного мозга

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Благотворительный фонд Русфонд и медицинская компания ИНВИТРО предлагают жителям Самары стать донорами костного мозга в рамках регулярной благотворительной акции «Победим рак вместе». Сдать бесплатно кровь и тем самым подарить кому-то шанс на выздоровление, можно в медицинских центрах ИНВИТРО с 21 по 28 сентября.Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга (ТКМ) от донора. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных, остальным требуется неродственная ТКМ.Русфонд формирует регистр доноров костного мозга с 2013 года. Регистр назван именем Васи Перевощикова – обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. В объединенной базе на данный момент зарегистрировано всего лишь около 100 тыс. потенциальных доноров.Чтобы войти в регистр, самарцам и гостям города нужно сдать 4 мл крови на типирование для определения HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за тканевую совместимость. Стать потенциальным донором можно бесплатно и анонимно.Кто может стать донором?Любой взрослый, не имеющий противопоказаний, в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг. может стать потенциальным донором костного мозга.Сдать кровь на типирование в Самаре можно в медицинских офисах ИНВИТРО по адресам (при себе необходимо иметь паспорт):- мкр. Крутые Ключи, б-р. Ивана Финютина, д. 39Без выходных- мкр. "Южный город", Николаевский проспект, д. 44Без выходных- Октябрьский р-н, ул. Московское шоссе, д. 12Без выходных- Кировский р-н, пр-т Кирова, 285Без выходных- проспект Металлургов, д. 56.Без выходных- Пугачевский тракт, д. 66Без выходных- ул. 22 Партсъезда, д. 182.Без выходных- ул. Авроры, 94Без выходных- Железнодорожный р-н, ул. Гагарина, д. 21Без выходных- ул. Георгия Димитрова, д. 104Без выходных- ул. Демократическая/Г. Димитрова, 20/129- ул. Красноармейская, д. 121Без выходных- ул. Куйбышева, д. 77Без выходных- ул. Лукачева, д. 10Без выходных- ул. Мичурина, д. 76 «А»Без выходных- ул. Ново-Садовая, д. 9Без выходных;- ул. Пензенская, 71Без выходных- Советский р-н, ул. Победы, д. 18Без выходных- ул. Победы, д. 95Без выходных- ул. Победы/проспект Кирова, д. 112/50.Без выходных- ул. Самарская, д. 38 / ул. Ленинградская, д. 73- ул. Ульяновская, д.21Без выходных.

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