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Жителей Самарской области предупредили о новой вспышке “мышиной лихорадки”

7 августа 2019 10:53
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Жителей Самарской области предупредили о новой вспышке мышиной лихорадки
Рост заболеваемости будет связан с миграцией больных грызунов в жилища из-за холодов.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области прогнозирует этой осенью новую вспышку «мышиной лихорадки». По мнению специалистов, рост заболеваемости будет связан с миграцией больных грызунов в жилища из-за наступления холодной погоды.

«Полученные в ходе эпизоотологического мониторинга данные о видовом составе, численности и структуре популяций грызунов в различных природных биотопах области свидетельствуют о том, что осенью 2019 года в области сохранится сложная эпизоотологическая и эпидемиологическая ситуации в природных очагах ГЛПС.

Кроме того, в ходе многолетних наблюдений установлено, что для Саратовской области характерна осенне-зимняя сезонность заболеваемости ГЛПС, что также в большой степени связано с миграцией мышевидных грызунов в постройки и жилье человека в связи с понижением температуры, что увеличивает риск бытовых заражений ГЛПС», – считают эпидемиологи, пишет pugachevskoevremya.ru.

Фото pixabay.com
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