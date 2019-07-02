Женщинам посоветовали не менять кроссовки на шпильки в течение дня
2 июля 2019 09:10
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Женщинам не стоит часто носить каблуки и платформу, а также менять кроссовки на шпильки в течение одного дня из-за риска возникновения микронадрыва связок. Об этом «РИА Новости» сообщил главный специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе.
По его словам, то, насколько удобно стопе, влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов и внутренних органов. Орджоникидзе отметил, что абсолютно безвредной обуви не существует, однако следует чередовать разные виды и делать гимнастику для ног. Иногда полезно походить босиком.
Чтобы выбрать наиболее комфортную обувь, следует соблюдать несколько правил. Не стоит покупать узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе, а также обувь с твердым задником.
Кроме того, следует обратить внимание на модели, которые выполнены из мягкого и дышащего материала, оптимальная высота каблука должна составлять не более 4 см. Выбирать новую обувь лучше ближе к вечеру и при этом контролировать ощущения, в том числе чтобы она не сдавливала пальцы и стопу.
Специалист отметил, что ношение спортивной обуви больше отвечает здоровью. Кроссовки хорошо амортизируют и равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности ступни. Однако врач заметил, что быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот очень вреден для опорно-двигательного аппарата.
10 июня эксперты дали советы по выбору обуви для занятий спортом и рассказали, что характеристики кроссовок будут меняться в зависимости от вида физической нагрузки, поэтому если спортсмен выполняет разные виды нагрузок, то и пара обуви ему потребуется не одна, пишут "Известия".
pixabay.com
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