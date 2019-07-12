Врачи рассказали, как не грустить в дождливую погоду
12 июля 2019 09:25
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Врачи рассказали, как не грустить в дождливую погоду. Чаще всего отсутствие солнца и тепла затрагивает людей с тонкой душевной организацией. Чтобы избежать печали, специалисты рекомендуют занятия, позволяющие ощутить себя бодрее и веселее: шопинг. Тут главное – приобретать яркие предметы или вещи.
Кроме того, предлагается менять обстановку и выезжать за город или в дальние страны – чтобы переждать дождь. При этом психотерапевты подчеркивают, что единого рецепта для повышения настроения не существует, передает Радио Маяк.
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