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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врачи рассказали, как не грустить в дождливую погоду

12 июля 2019 09:25
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Врачи рассказали, как не грустить в дождливую погоду
Чаще всего отсутствие солнца и тепла затрагивает людей с тонкой душевной организацией.

Врачи рассказали, как не грустить в дождливую погоду. Чаще всего отсутствие солнца и тепла затрагивает людей с тонкой душевной организацией. Чтобы избежать печали, специалисты рекомендуют занятия, позволяющие ощутить себя бодрее и веселее: шопинг. Тут главное – приобретать яркие предметы или вещи.

Кроме того, предлагается менять обстановку и выезжать за город или в дальние страны – чтобы переждать дождь. При этом психотерапевты подчеркивают, что единого рецепта для повышения настроения не существует, передает Радио Маяк.

 
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Комментарии



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