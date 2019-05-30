Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
30 мая 2019 10:25
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Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Так, по словам врача-терапевта Екатерины Ивановой, нужно всегда при себе иметь бутылку воды, чтобы во время жаркой погоды у вас была возможность утолить жажду. Помимо это она рекомендовала носить одежду из натуральных материалов светлых оттенков.
Иванова обратила внимание на то, что не стоит чрезмерно охлаждать помещение кондиционером, поскольку после выхода на жару может случиться спазм сосудов. Доктор также посоветовала отказаться от дневных прогулок, когда жара достигает пиковой отметки.
В свою очередь врач-кардиолог Сергей Анисимов предостерег от появления на жаре людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и некоторыми хроническими недугами, пишут "Известия".
«Если человеку уже стало плохо — у него кружится голова, его тошнит, может быть, даже он потерял сознание, его следует отвести в прохладное помещение, смочить лицо водой или наложить прохладную повязку на лоб, дать ему воды, если он в сознании», — сказал он.
Фото pixabay.com
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