Врач рассказал о вреде помидоров для здоровья
15 сентября 2019 10:03
104
Американский кардиолог Стивен Гандри в своей книге «Парадокс растений» (The Plant Paradox) рассказал, что томаты могут навредить здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов. По словам специалиста, также в помидорах содержатся вещества, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека.
Речь идет о лектинах — разновидности белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей. Гандри отметил, что когда они попадают в организм, то запускается механизм, приводящий к воспалительным процессам и различным заболеваниям, пишет «Вечерняя Москва».
По словам кардиолога, эта разновидность белка уничтожает не только вредоносные бактерии, но и здоровые клетки. Именно помидоры могут вызывать синдром хронической усталости, облысение, сыпь на коже, а также оказывать негативное влияние на мозговую деятельность, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
15 сентября 2019 10:03
Они могут вызывать синдром хронической усталости, облысение, сыпь на коже. Здравоохранение
104
13 сентября 2019 22:24
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике. Здравоохранение
5002
13 сентября 2019 18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения. Здравоохранение
309
12 сентября 2019 14:41
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Здравоохранение
366
12 сентября 2019 12:18
На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га. Здравоохранение
247
11 сентября 2019 17:33
Отдельно участники коллегии обсудили вопросы ранней выявляемости онкозаболеваний. Доказано — чем раньше болезнь обнаружить, тем выше шансы на полное... Здравоохранение
311
11 сентября 2019 16:04
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться". Здравоохранение
334
11 сентября 2019 14:00
Продукты поставили в медучреждение местные производители. Здравоохранение
334
10 сентября 2019 14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Здравоохранение
325
10 сентября 2019 14:04
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
303
Современная медицина
9 сентября 2019 19:56Плацент Формула: о продукте
Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью. Современная медицина
50
10 августа 2019 17:38Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
118
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
154
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14391
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14322
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14398
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
442
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
278
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
791
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
330
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
587
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
444
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
454
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
689
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
910
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1096
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
537
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2326
Мероприятия