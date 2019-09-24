Врач – самая дефицитная профессия в Самарской области
24 сентября 2019 12:53
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Служба Исследований компании HeadHunter провела анализ того, какие профессии на рынке труда в субъектах России являются наиболее дефицитными. В Самарской области таковой стала профессия врача. Примечательно, что это самая распространённая тенденция: нехватка врачей ощущается в 64 регионах из 75 попавших в анализ. На втором и третьем месте по распространенности расположились профессии сварщика и слесаря.
«Сейчас в Самарской области в сфере «Медицина, фармацевтика» конкуренция не высокая – менее двух резюме на вакансию. Это значит, что рынок в данной сфере больше соискательский. Обратная ситуация с такими высококонкурентными сферами, как «Юриспруденция», «Добыча сырья», «Высший менеджмент» и «Искусство, развлечения, масс-медиа» - здесь больше 8 человек на предложение», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.
Стоит отметить, что специалисты сферы «Медицина, фармацевтика» в Самарской области входят в ТОП-10 самых востребованных. Аналогичная дефицитность врачей наблюдается и в Ульяновской области, а вот, к примеру, в Татарстане наиболее дефицитной стала профессия маляр, в Саратовской области – сварщик, в Башкортостане – сборщик, в Москве – ERP-консультант, в Санкт-Петербурге – CRM-консультант.
Фото pixabay.com
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