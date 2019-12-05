Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
5 декабря 2019 12:16
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Военнослужащие Самарского гарнизона безвозмездно сдали кровь для помощи около 600 тяжелобольным пациентам.
На предложение сотрудников Самарской областной станции по переливанию крови добровольно откликнулись солдаты и офицеры, проходящие военную службу во 2-й общевойсковой армии. Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование, а также побеседовал с врачами.
- Приятно, что военнослужащие не остаются в стороне, не только защищают наши рубежи, но и помогают таким образом, - сказал врач-трансфузиолог Владимир Глазистов. - Периодические донации крови оказывают стимулирующее воздействие на организм, доноры реже болеют.
Военнослужащие и впредь планируют провести в Самарской области такие акции для помощи тяжелобольным пациентам, сообщает пресс-служба ЦВО.
Видео можно посмотреть здесь.
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