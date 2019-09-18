В самарском Политехе прошел традиционный День донора

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В Политехе прошел традиционный День донора, который ежегодно организует Профком студентов. Мобильная станция переливания крови работала 4 часа у главного корпуса опорного университета. Помимо культурной программы, сладких угощений, участников ждал сюрприз от ФК «Крылья Советов» – каждому донору от партнера акции был вручен пригласительный билет на матч самарской команды с ФК «Тамбов», который состоится 28 сентября на стадионе «Самара Арена». Кроме того, вратарь Самарского клуба Российской премьер-лиги Евгений Конюхов, кстати, по образованию инженер, провел для молодежи автограф-сессию.– Важно, что студенчество поддерживает сдачу крови и тем самым людей, которые попадают в сложные ситуации, – рассказал футболист. – Лично я уже не в первый раз в Политехе, бывал здесь на игре КВН и, думаю, будем дальше взаимодействовать, «Крылья Советов» всегда поддерживают благие дела.Участники акции получили подарки и от других партнеров. Так, киберарена в Самаре «CYBER KINGS» подарила первым 30 донорам сертификаты на час бесплатной игры, пиццерия «Папа Джонс» угостила пиццей, а ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» и лазертаг-клуб «BUNKER» наградили победителей фотоконкурса «Я иду на День донора СамГТУ».Напомним, Политех сотрудничает с Самарской службой переливания крови уже 14 лет. Не первый год акцию поддерживает региональное отделение Союза машиностроителей России. В 2014 году вуз был признан рекордсменом по количеству дней донора среди самарских вузов, проведя очередной «День молодого донора». Год спустя опорный университет стал лауреатом конкурса «Лучший донор России» в номинации «Региональный лидер донорского движения». В 2017 году ректор Самарского политеха Дмитрий Быков был награжден именной медалью «За содействие донорскому движению».На этот раз в акции приняли участие 120 человек, включая сотрудников и студентов опорного университета. Всего они сдали 54 литра крови, сообщает пресс-служба вуза.