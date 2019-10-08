В реабилитационном центре для инвалидов «Созвездие» в Самаре рассмотрят вопрос внедрения системы долговременного ухода

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8 октября в 12.00 в ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов «Созвездие» (г. Самара, ул. 8 просека, 54) пройдет рабочая встреча директора благотворительного фонда «Старшие» Александра Щкребело и министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марины Антимоновой.В рамках встречи будут рассмотрены вопросы, связанные с внедрением системы долговременного ухода на территории нашего региона, в том числе реализация «дорожной карты», действующей в рамках трехстороннего соглашения между Правительством Самарской области, БФ помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» и БФ системной помощи пожилым людям «Старшие».Также Александр Щкребело осмотрит отделения социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов реабилитационного центра с целью мониторинга имеющейся базы учреждения для организации многофункционального корпуса для пожилых людей.Фото pixabay.com