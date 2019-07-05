В парке Гагарина 7 июля самарцы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ
5 июля 2019 10:59
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7 июля в Самаре, в парке отдыха имени Ю.А. Гагарина состоится профилактическая акция «Знать о ВИЧ - значит жить!» Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. Накануне Дня семьи, любви и верности жители и гости города смогут быстро и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус.
Сейчас в России ВИЧ-инфекция в большинстве случаев передаётся половым путём. Медики считают, что лучшая профилактика заражения здесь - ответственное поведение, забота о себе и близких людях. Верность друг другу в отношениях и информированность не только о собственном здоровье, но и здоровье партнёра – надёжная защита от ВИЧ. Желательно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус и статус любимого человека ДО вступления в близкие отношения.
Медицинский шатер СПИД-центра будет работать 7 июля в парке Гагарина рядом с новой сценой с 11:00 ч. до 13:00 ч. Экспресс-тестирование на ВИЧ проводится по слюне.
Приглашаем желающих проверить своё здоровье!
Фото: pixabay.com
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