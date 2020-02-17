В образцах сыра в Самарской области обнаружены бактерии группы кишечной палочки

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За период с 6 по 10 февраля 2020 года сотрудники отдела микробиологических и молекулярных исследований Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 97 проб различной продукции.В результате работы в 2 образцах сыра были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям нормативной документации.Отметим, группа бактерий кишечной палочки объединяет более 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут длительное время сохраняться в воде, почве, на различных предметах.Как правило, наличие бактерии группы кишечной палочки в продуктах питания свидетельствует об их неправильном хранении или несоблюдении санитарных норм на производстве, а также нарушении рецептуры приготовления и созревания сыра. Употребление таких продуктов может способствовать пищевому отравлению.Полученные результаты исследований переданы в Управление Россельхознадзора по Самарской области.