В образцах сыра в Самарской области обнаружены бактерии группы кишечной палочки
17 февраля 2020 11:25
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За период с 6 по 10 февраля 2020 года сотрудники отдела микробиологических и молекулярных исследований Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования 97 проб различной продукции.
В результате работы в 2 образцах сыра были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям нормативной документации.
Отметим, группа бактерий кишечной палочки объединяет более 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике человека, животных и птиц. Обладают высокой устойчивостью к неблагоприятным условиям и могут длительное время сохраняться в воде, почве, на различных предметах.
Как правило, наличие бактерии группы кишечной палочки в продуктах питания свидетельствует об их неправильном хранении или несоблюдении санитарных норм на производстве, а также нарушении рецептуры приготовления и созревания сыра. Употребление таких продуктов может способствовать пищевому отравлению.
Полученные результаты исследований переданы в Управление Россельхознадзора по Самарской области.
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