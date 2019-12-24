В Тольятти проверяют мясо, поступавшее в детсады

102

В период с 11 по 20 декабря 2019 года в рамках внеплановой проверки представители прокуратуры совместно со специалистами ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" проверили пять муниципальных учреждений дошкольного образования г.о. Тольятти - №49 "Веселые нотки", №90 "Золотое зернышко", №50 "Синяя птица", №28 "Ромашка" и детский сад, являющийся структурным подразделении школы №3. Проверяющие провели визуальный осмотр поступившего в учреждения мяса, ознакомились с сопровождающими документами, в трех из пяти детских садов произвели отбор мясной продукции.В период проведения лабораторных исследований мясо находилось на ответ-хранении и, соответственно, в пищу детям не поступало. По истечении семи дней партия мяса, находящегося на ответ-хранении, была изъята только в одном учреждении МБУ детский сад №50 "Синяя птица".Департамент образования администрации г.о. Тольятти направил запрос в прокуратуру города и ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" с просьбой предоставить результаты лабораторных исследований по проведенной проверке мясной продукции. На утро 22 декабря 2019 года официальная информация о результатах проверки в департамент образования не поступила.На прошедшей неделе, не дожидаясь официальных результатов исследований, по поручению департамента образования, в муниципальных учреждениях дошкольного образования Тольятти началась собственная проверка качества мясной продукции на соответствие органолептическим, ветеринарным и другим требованиям.По состоянию на 22 декабря 2019 года больше половины муниципальных учреждений дошкольного образования уже предоставили в департамент образования результаты лабораторных исследований, согласно которым мясо, поставляемое в детские сады, соответствует всем нормативным требованиям. Подробная информация о результатах проверки будет обобщена и представлена общественности.Руководителям детских садов и школ Тольятти поручено усилить контроль за поставщиками, а также за качеством продуктов питания, поставляемых в образовательные учреждения города.Кроме того, департамент образования подал заявку в Управление Россельхознадзора по Самарской области с просьбой организовать дополнительную проверку мяса, поступающего в учреждениях дошкольного образования г.о. Тольятти.Напомним, что по сообщению главного врача ГБУЗ Самарской области "Тольяттинская городская детская больница №1, главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Самарской области по педиатрии в г. Тольятти Светланы Гаршиной, в период с 12 по 19 декабря 2019 года. включительно на территории Тольятти повышенной заболеваемости со стороны желудочно-кишечного тракта у детей не отмечается. Рост количества обращений с данной патологией не зарегистрирован.Качество питания в детских садах Тольятти продолжает оставаться на контроле администрации города и надзорных органов, сообщается на сайте мэрии Тольятти.Напомним, ранее региональное управление Следственного комитета сообщило, что в Тольятти возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей").