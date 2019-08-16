В Тольятти пройдет акция выходного дня «Старшее поколение»
16 августа 2019 10:03
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17 августа с 8.00 до 14.00 Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3 проведет прием прикрепленного населения в рамках акции выходного дня «Старшее поколение».
В этот день граждане в возрасте от 60 лет могут принять участие в акции выходного дня «Старшее поколение» на базе подразделений поликлиники №3 (по месту прикрепления полиса ОМС):
АПК №1 (Московский пр., 49);
АПК №2 (ул. Свердлова, 82);
АПК №3 (пр. Степана Разина, 12);
АПК №6 (Цветной бульвар, 16).
Программа бесплатного обследования включает в себя: лабораторные и функциональные исследования, направленные на раннюю диагностику болезней системы кровообращения и новообразований, консультации врачей специалистов по показаниям.
Обращаем внимание пациентов, что наличие прикрепления к Тольяттинской городской клинической поликлинике №3 является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи.
Фото: pixabay.com
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