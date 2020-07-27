В Тольятти обсерватор остался без постояльцев

В последнее время в регион не возвращались граждане, которых необходимо было бы размещать в «Радуге» на 14 дней.
О том, что тольяттинский обсерватор пустует, в понедельник, 27 июля, на аппаратном совещании в администрации Тольятти рассказал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Алексей Кузнецов.
Напомним, в Тольятти обсерватор работает на базе пансионата «Радуга». С марта 2020 года здесь размещают граждан, обязанных соблюдать четырнадцатидневный карантин. В «Радугу» привозили тех, кто в период действия ограничительных мер возвращался в Самарскую область и соседние регионы из заграничных путешествий. Туристов изолировали с целью убедиться, что вместе с приятными впечатлениями они не привезли из путешествий коронавирус.
По состоянию на 26 июля, как рассказал Алексей Кузнецов, за весь период в Тольятти лабораторно подтверждено 1392 случая коронавируса, пишет Сититраффик.
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