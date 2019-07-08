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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией

8 июля 2019 11:13
136
В Сызрани растет число зараженных кишечной инфекцией
Среди 20 зараженных 8 - это дети.

В Сызрани выросло число заболевших в результате острых кишечных инфекций. За последнюю неделю июня предварительный диагноз был поставлен 17 сызранцам – неделей ранее их было 14. Всего же в Сызрани и Правобережье от различных кишечных инфекций заболело 20 человек: еще двое в Сызранском районе и один – в Октябрьске. Из них 8 детей.

Термином «кишечные инфекции» врачи объединяют несколько серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как правило, ни об одной из них нельзя сказать, что она проходит бесследно и излечивается до конца. Малейший стресс, нарушение питания – и пациент вновь испытывает болезненные, неприятные симптомы. Причем, как подчеркнул в беседе с корреспондентом КТВ-ЛУЧ специалист поликлиники №1 на ул. Солнечная – это не плохо проведенное лечение, а особенность заболевания.

При кишечных болезнях современная медицина рекомендует четыре вида диет, они способны без медицинской «химии» улучшить состояние больного. При некоторых заболеваниях, таких, как гастрит или дуоденит, ставших следствием полученной инфекции, диета должна соблюдаться до конца жизни, а строгая – не менее двух лет. Но это не значит, что до конца дней придется «сидеть» на одной тыкве – можно употреблять даже пряности, например, базилик или орегано. А «Тяжелая» еда, которая долго переваривается, при таких заболеваниях противопоказана – это не только жареное и копченое, но и грибы и даже орехи, а также перловая каша, фасоль и любимые в Сызрани помидоры.


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Комментарии



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