В Самарском регионе врачи и пациенты взаимодействует посредством телемедицины

126

По поручению министра здравоохранения Самарской областивпервые в регионе в практику работы поликлинического звена внедрены телемедицинские консультации. С целью повышения доступности медицинской помощи в Сызрани организованы консультации с врачами из Самары посредством сети Интернет.Дистанционные консультации посредством современных технологий – один из способов преодолеть последствия нехватки кадров в Сызрани и обеспечить доступность и своевременность получения медицинской помощи для пациентов.Телемедицинские консультации проходят в Сызрани на базе центральной городской больницы. Чтобы получить консультацию узкого специалиста из областной столицы, пациенту не надо отправляться в Самару. Лечащий врач организовывает прием с коллегами из Самары и приглашает пациента в определенный день в ЦГБ.Самарские специалисты проводят дистанционный прием: уточняют жалобы у пациента, особенности заболевания и лечения, в том числе и у лечащего врача. На приеме с пациентом присутствует лечащий врач (участковый терапевт). Благодаря тому, что основной материал о состоянии больного присылается в консультирующий центр заранее, врач-эндокринолог имеет возможность скорректировать лечение, подготовить индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и мониторингу состояния. В настоящее время прием ведут врачи Самарской городской клинической поликлиники № 15 (врач-эндокринолог, врач-пульмонолог).За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани.В 5 случаях к консультации привлекли дополнительных консультантов (врач-хирург по вопросам лечения сосудистых осложнений сахарного диабета, врач-кардиолог для коррекции уровня артериального давления) и врача-пульмонолога, сообщает Минздрав региона.Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов:«В своем Послании Губернатор Самарской областиподчеркнул, что проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» особое внимание уделяем вопросам информатизации: прорабатывается вопрос создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий, совершенствуется электронная запись на прием к врачу, внедряется электронная очередь, медучреждения оснащаются компьютерной техникой и инфоматами и др.»