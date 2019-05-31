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В Самарской поликлинике №15 пройдет «День семейного здоровья»

31 мая 2019 09:59
108
В Самарской поликлинике №15 пройдет «День семейного здоровья»
Медработники напомнят жителям района, прикрепленным к поликлинике №15, о том, как важно вовремя проходить диспансеризацию.

1 июня в 9.30 в Самарской городской клинической поликлинике № 15 (г. Самара, ул. Фадеева, 56а) проведут профилактическую акцию «День семейного здоровья».

В этот день медработники напомнят жителям района, прикрепленным к поликлинике №15, о том, как важно вовремя проходить диспансеризацию, тем более, в поликлинике практикуется возможность проходить обследование регулярно всей семьей, в том числе и в выходные дни.
Пациенты поликлиники смогут сдать кровь на глюкозу и холестерин, врачи оценят работу сердца, риск развития серьезных заболеваний, дадут рекомендации по соблюдению здорового образа жизни.

Фото pixabay.com
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