В Самарской поликлинике №15 пройдет «День семейного здоровья»

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1 июня в 9.30 в Самарской городской клинической поликлинике № 15 (г. Самара, ул. Фадеева, 56а) проведут профилактическую акцию «День семейного здоровья».В этот день медработники напомнят жителям района, прикрепленным к поликлинике №15, о том, как важно вовремя проходить диспансеризацию, тем более, в поликлинике практикуется возможность проходить обследование регулярно всей семьей, в том числе и в выходные дни.Пациенты поликлиники смогут сдать кровь на глюкозу и холестерин, врачи оценят работу сердца, риск развития серьезных заболеваний, дадут рекомендации по соблюдению здорового образа жизни.Фото pixabay.com