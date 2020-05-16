В Самарской области за сутки коронавирусом заболели еще 70 человек

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В Самарской области за прошедшие сутки на 16 мая выявили ещё 70 человек, больных коронавирусом. Об этом сообщается в данных портала стопкоронавирус.рф.

Всего в Самарской области зафиксировано 1372 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 275 человек. В больницах остаются 1088 человек. Умерших 9.

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