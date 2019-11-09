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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области ввели карантин по бешенству

9 ноября 2019 13:10
113
В Самарской области ввели карантин по бешенству
Выставки кошек и собак под строжайшим запретом.

На сайте правительства области появилось постановление губернатора 63 региона о том, что в области вводится карантин по бешенству. Конкретно, заболевание затронуло три района области — Борский, Клявлинский и Кинельский район.

Карантин установлен в селе Борское, в границах поселка Горелый Колок сельского поселения Клявлино, в границах ж/д станции Клявлино и в границах села Преображенка сельского поселения Сколково. Ограничение действует с 8 ноября 2019 года по 8 января 2020 года.

В период карантина нельзя проводить выставки кошек и собак, продавать животных и вывозить их в другие районы, пишет ПроГородСамара.

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