В Самарской области ввели карантин по бешенству
9 ноября 2019 13:10
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На сайте правительства области появилось постановление губернатора 63 региона о том, что в области вводится карантин по бешенству. Конкретно, заболевание затронуло три района области — Борский, Клявлинский и Кинельский район.
Карантин установлен в селе Борское, в границах поселка Горелый Колок сельского поселения Клявлино, в границах ж/д станции Клявлино и в границах села Преображенка сельского поселения Сколково. Ограничение действует с 8 ноября 2019 года по 8 января 2020 года.
В период карантина нельзя проводить выставки кошек и собак, продавать животных и вывозить их в другие районы, пишет ПроГородСамара.
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