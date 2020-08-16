В Самарской области возобновят диспансеризацию

В оперштабе озвучили сроки. Сейчас работа медиков ограничена из-за коронавируса.
Самарская область перешла ко второму этапу снятия COVID-ограничений. Поэтому министр здравоохранения Армен Бенян вынес на рассмотрение оперштаба по борьбе с распространением заболевания вопрос о возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
Окончательное решение пока не принято. Но глава информационного центра при региональном оперштабе Николай Ренц озвучил примерные сроки:
— Возобновить диспансеризацию и профилактические осмотры планируем 17 августа. Конечно, если будет соответствующая эпидобстановка и штаб примет окончательное решение.
При этом для граждан старше 65 лет сохранят действующее ограничение по диспансеризации, пишет 63.ру
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Диспансеризацию и профосмотры отменили в апреле 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусом. Причем ожидалось, что эта мера будет действовать до конца года.
Фото: Pixabay.com
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