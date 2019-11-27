В Самарской области пока нет эпидемии гриппа и ОРВИ
27 ноября 2019 13:51
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В Самарской области за неделю с 18 по 24 ноября зарегистрировано 9198 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения составил 28,6.
Заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. Экономический эффект от противогриппозных прививок в разы превышает затраты на них. Привитые пациенты переносят заболевание гораздо легче, без серьезных осложнений. Эффективность иммунизации от гриппа несоизмеримо выше всех неспецифических медицинских препаратов.
Вакцинация должна проводиться за 2–3 недели до начала роста заболеваемости, поэтому сейчас – наиболее подходящее время для того, чтобы сделать прививку.
Фото pixabay.com
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