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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области обсудят переход скорой помощи на аутсорсинг

17 февраля 2020 13:17
107
В Самарской области обсудят переход скорой помощи на аутсорсинг
Медики опасаются, что частная компания не предоставит им те же условия труда, что и государство.

В Самарской области власти обсудили вопрос передачи автотранспорта скорой помощи на аутсорсинг коммерческой структуре. В ходе обсуждения на заседании комитета губернской думы было принято решение вынести данный вопрос на обсуждение расширенной коллегии Минздрава Самарской области и городской станции «скорой помощи».

- Все процессы должны протекать строго в правовом поле. Главное, чтобы качество услуг для жителей не пострадало, - заявила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Напомним, в разных регионах России сейчас привлекают частные компании для оказания услуг скорой помощи, Самарская область не стала исключением. Уже 1 мая 2020 года в губернии появятся аутсорсеры, которые будут заниматься развозом врачей к пациентам. Медики опасаются, что частная компания не предоставит им те же условия труда, что и государство. Речь идет в первую очередь об отпусках и больничных, премиях и матпомощи.

К слову, такое решение вызвало волну негодований среди жителей. В конце прошлого года в Самаре прошел пикет против перехода на аутсорсинг, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии


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