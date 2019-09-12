В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений
12 сентября 2019 12:18
59
На 2019 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га. На 9 сентября акарицидные обработки проведены на площади 3198,28 га, в том числе на территории ЛОУ – 885,49 га. На территории г.о.Самара проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га.
Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». По состоянию на 09.09.2019 г. на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 5790 экземпляров клещей, снятых с людей, в 224 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 3,9%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 5573 клеща, в 134 экземплярах обнаружены боррелии, что составило 2,4%.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
12 сентября 2019 12:18
На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га. Здравоохранение
59
11 сентября 2019 17:33
Отдельно участники коллегии обсудили вопросы ранней выявляемости онкозаболеваний. Доказано — чем раньше болезнь обнаружить, тем выше шансы на полное... Здравоохранение
262
11 сентября 2019 16:04
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться". Здравоохранение
290
11 сентября 2019 14:00
Продукты поставили в медучреждение местные производители. Здравоохранение
285
10 сентября 2019 14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Здравоохранение
299
10 сентября 2019 14:04
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
276
10 сентября 2019 12:58
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
231
10 сентября 2019 12:50
Уничтожить вредоносные бактерии можно лишь при длительной термообработке. Здравоохранение
220
10 сентября 2019 09:09
Пациенты довольны просторным филиалом поликлиники. Здравоохранение
235
10 сентября 2019 09:02
В составе врачебной бригады – опытные медики. Здравоохранение
217
Современная медицина
9 сентября 2019 19:56Плацент Формула: о продукте
Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью. Современная медицина
40
10 августа 2019 17:38Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
112
29 июля 2019 12:12
Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
144
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14377
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14315
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14392
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
396
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
250
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
761
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
305
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
555
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
387
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
636
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
871
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1052
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
516
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2277
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
451
Мероприятия