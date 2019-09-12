Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 12 сентября, 13:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/09:
USD 65.43
-0.01
EUR 72.22
-0.08
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений

12 сентября 2019 12:18
59
В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений
На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га.

На 2019 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3254 га. На 9 сентября акарицидные обработки проведены на площади 3198,28 га, в том числе на территории ЛОУ – 885,49 га. На территории г.о.Самара проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области». По состоянию на 09.09.2019 г. на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 5790 экземпляров клещей, снятых с людей, в 224 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита, что составило 3,9%. На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 5573 клеща, в 134 экземплярах обнаружены боррелии, что составило 2,4%.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
12 сентября 2019  12:18
В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений
В Самарской области обращаемость пострадавших от укусов клещей к врачам не превышает среднемноголетних значений
На территории Самары проведена акарицидная обработка территорий на площади 216,25 га. Здравоохранение
59
11 сентября 2019  17:33
Отдельно участники коллегии обсудили вопросы ранней выявляемости онкозаболеваний. Доказано — чем раньше болезнь обнаружить, тем выше шансы на полное выздоровление.
Доступные технологии и ранняя диагностика: на коллегии минздрава Самарской области обсудили борьбу с онкозаболеваниями
Отдельно участники коллегии обсудили вопросы ранней выявляемости онкозаболеваний. Доказано — чем раньше болезнь обнаружить, тем выше шансы на полное... Здравоохранение
262
11 сентября 2019  16:04
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться".
Малышева прокомментировала слова шведского ученого о пользе каннибализма
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться".   Здравоохранение
290
11 сентября 2019  14:00
В Самарской больнице им. Пирогова нашли некачественные молочные продукты
В Самарской больнице им. Пирогова нашли некачественные молочные продукты
Продукты поставили в медучреждение местные производители. Здравоохранение
285
10 сентября 2019  14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.
Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, сделав прививку против гриппа
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.   Здравоохранение
299
10 сентября 2019  14:04
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
276
10 сентября 2019  12:58
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
231
10 сентября 2019  12:50
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы
Эксперты Роскачества рекомендовали не мыть курицу, яйца и грибы
   Уничтожить вредоносные бактерии можно лишь при длительной термообработке. Здравоохранение
220
10 сентября 2019  09:09
Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре
Михаил Ратманов посетил новый офис врача общей практики на пр. Кирова в Самаре
Пациенты довольны просторным филиалом поликлиники. Здравоохранение
235
10 сентября 2019  09:02
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
Детские врачи областной больницы проведут прием маленьких жителей Жигулевска
В составе врачебной бригады – опытные медики. Здравоохранение
217
Весь список
Современная медицина
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
40
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
112
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
144
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14377
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14315
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14392
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
396
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
250
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
761
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
305
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
555
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
387
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
636
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
871
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1052
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
516
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2277
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
451
Весь список

Мероприятия
В Самарской области в пятый раз отметят День дружбы народов
В Самарской области пройдет XXI Поволжская агропромышленная выставка – 2019
В музее Эльдара Рязанова пройдет лекторий «История одного фильма»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные