В Самарской области нашли бешенство
30 декабря 2019 12:03
20
Специалисты Роспотребнадзора сразу же ввели карантин.
Новый очаг был выявлен у домашней собаки в селе Борское. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в мозгу животного, которое уже погибло, был обнаружен антиген к вирусу. Из-за этого в селе на два месяца объявили карантин и принимают все меры по ликвидации очага смертельной инфекции.
Всего, за весь минувший год в 63 регионе было зафиксировано 25 случаев бешенства среди животных. Из них в пяти случаях заражены смертельным вирусом были кошки, в 14 – собаки. Кроме того, от бешенства умерли две лисы, одна корова и коза.
В Россельхознадзоре по Самарской области предупреждают, что единственная возможность избежать заболевания бешенством — это вакцинация. Бешенство передается от животных человеку, протекает с очень тяжелым поражением нервной системы и, практически, со 100-процентным смертельным исходом, пишет ПроГородСамара.
Новый очаг был выявлен у домашней собаки в селе Борское. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в мозгу животного, которое уже погибло, был обнаружен антиген к вирусу. Из-за этого в селе на два месяца объявили карантин и принимают все меры по ликвидации очага смертельной инфекции.
Всего, за весь минувший год в 63 регионе было зафиксировано 25 случаев бешенства среди животных. Из них в пяти случаях заражены смертельным вирусом были кошки, в 14 – собаки. Кроме того, от бешенства умерли две лисы, одна корова и коза.
В Россельхознадзоре по Самарской области предупреждают, что единственная возможность избежать заболевания бешенством — это вакцинация. Бешенство передается от животных человеку, протекает с очень тяжелым поражением нервной системы и, практически, со 100-процентным смертельным исходом, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии
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30 декабря 2019 12:03В Самарской области нашли бешенство
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