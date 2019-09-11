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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской больнице им. Пирогова нашли некачественные молочные продукты

11 сентября 2019 14:00
89
В Самарской больнице им. Пирогова нашли некачественные молочные продукты
Продукты поставили в медучреждение местные производители.

В рамках проведения пищевого мониторинга, с использованием ГИС «Меркурий», инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области выявили факт поставки фальсифицированных молочных продуктов в больницу. В ГБУЗ СО «СГКБ №1 им.Н.И.Пирогова» были поставлены следующие продукты-фальсификаты.

Творог (9% жирности) торговой марки «Крестьянское лето», изготовлен в ООО «Созвездие» - Красноярский район
Масло сливочное «Традиционное» (82.5% жирности), изготовлено в ООО «Раздолье» (г. Самара).

Поставку этих молочных товаров в больницу им. Пирогова осуществило ООО «Плёс».

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3.2%, производителем является ООО «Молочный мир» (г. Кинель). Молоко было поставлено по контракту организацией ООО «РУСВКУС».

Вся вышеперечисленная молочная продукция не соответствует заявленному качеству по кислотно-жировому составу. Специалисты ФГБУ ЦНМВЛ, исследуя отобранные пробы, обнаружили в молоке растительные масла и жиры на растительной основе, что позволило им характеризовать данное молоко как фальсификат. Всего в больнице находилось 160 литров молока и 172 кг молочной продукции указанных производителей. Вся молочная продукция была поставлена в больницу по системе государственных закупок. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области приняли меры по отзыву деклараций у производителей данной продукции.
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